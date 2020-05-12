Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВС кажуть, що злиті в мережу персональні дані є компіляцією з баз різних років

Вівторок, 12 травня 2020, 19:35
В МВС кажуть, що злиті в мережу персональні дані є компіляцією з баз різних років

У МВС кажуть, що незаконно оприлюднені персональні дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні роки, та заявляють, що заблокували ресурс, яких їх розповсюджував.

Джерело: департамент комунікацій МВС

Дослівно: "Оперативний супровід розслідування здійснює Департамент кіберполіції Нацполіції України. Попереднім аналізом встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи державного мобільного застосунку "Дія".

На даний час роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено. Кіберполіція у взаємодії з іншими державними органами вживає заходи із недопущення відновлення його роботи та ефективного розслідування кримінального провадження".

Деталі: Зазначається, що 12 травня за фактом розповсюдження персональної інформації громадян на одному з анонімних телеграм-каналів правоохоронці розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації).

Що передувало: Мінцифри повідомило, що в інтернеті з'явилося кілька телеграм каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія. У міністерстві заявили, що витік не пов’язаний із застосунком "Дія".

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернеттехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
інтернет
Компанія Google тестує чат-бот, який відповідатиме на медичні запитання
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
В Росії на вимогу влади створили програми для стеження за користувачами месенджерів − NYT
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: