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В МВС кажуть, що злиті в мережу персональні дані є компіляцією з баз різних років

Вівторок, 12 травня 2020, 19:35

У МВС кажуть, що незаконно оприлюднені персональні дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні роки, та заявляють, що заблокували ресурс, яких їх розповсюджував.

Джерело: департамент комунікацій МВС

Дослівно: "Оперативний супровід розслідування здійснює Департамент кіберполіції Нацполіції України. Попереднім аналізом встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи державного мобільного застосунку "Дія".

На даний час роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено. Кіберполіція у взаємодії з іншими державними органами вживає заходи із недопущення відновлення його роботи та ефективного розслідування кримінального провадження".

Деталі: Зазначається, що 12 травня за фактом розповсюдження персональної інформації громадян на одному з анонімних телеграм-каналів правоохоронці розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації).

Що передувало: Мінцифри повідомило, що в інтернеті з'явилося кілька телеграм каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія. У міністерстві заявили, що витік не пов’язаний із застосунком "Дія".

Теми: інтернеттехнології


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