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В МВД говорят, что слитые в сеть персональные данные - компиляция из разных баз

Вторник, 12 мая 2020, 19:35

В МВД говорят, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы, и заявляют, что заблокировали ресурс, который их распространял.

Источник: департамент коммуникаций МВД

Дословно: "Оперативное сопровождение расследования осуществляет Департамент киберполиции Нацполиции Украины. Предварительный анализ показал, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дій".

В настоящее время работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращена. Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства".

Детали: Отмечается, что 12 мая по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов правоохранители начали расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).

Что предшествовало: Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связана с приложением "Дій".

Темы: интернеттехнологии


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