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Ексзаступник голови Одеської ОДА заявив, що його звільнили як "порошенківського"

Вівторок, 12 травня 2020, 20:11

Відправлений у  відставку заступник голови Одеської ОДА Віталій Свічинський стверджує, що його звільнили не через затримку зарплат медикам, а з причини "завдання зверху прибрати всіх порошенківських".

Джерело: пост Свічинського у Facebook

Деталі: За його словами, ще 11 жовтня 2019 року він сам написав заяву на звільнення, оскільки закон вимагає, щоб заступники голів місцевих держадміністрацій йшли з посад слідом за їхнім керівником.

Пряма мова: "Мене не було звільнено тоді. Я працював ці кілька місяців. Працював попри опір і супротив. А коли почав ставити незручні питання, виникла "версія" про те, що я "не справлявся з роботою"…

Невже так важко не маніпулювати, а сказати правду? Таку, яку ви мені казали декілька тижнів тому - що Вам поставлене завдання "зверху" прибрати всіх "порошенківських"…

З подивом прочитав пост голови ОДА Максим Куций, про те, що мене звільнили через те, що я не виконував свої посадові обов‘язки. Цікаво. Мабуть є відповідні документи про дисциплінарне провадження, службове розслідування та відповідне стягнення? Продемонструйте таке, пане голове".

У якості доказу своїх слів Свічинський додав до свого посту копії відповідних документів.

Нагадаємо: 12 травня в Одеській облдержадміністрації повідомили, що Віталія Свічинського звільнили з посади за несвоєчасну виплату доплат медпрацівникам, задіяним у лікуванні інфікованих коронавірусом пацієнтів.

11 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Одеської обласної адміністрації Максима Куцого.

Українська правда
Теми: Одеська областьзвільненнямісцева влада


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