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Экс-замглавы Одесской ОГА заявил, что его уволили как "порошенковского"

Вторник, 12 мая 2020, 20:11

Отправленный в отставку заместитель председателя Одесской ОГА Виталий Свичинский утверждает, что его уволили не из-за задержки зарплат медикам, а по причине "задачи сверху убрать всех порошенковских".

Источник: пост Свичинского в Facebook

Детали: По его словам, еще 11 октября 2019 года он сам написал заявление об увольнении, поскольку закон требует, чтобы заместители председателей местных госадминистраций шли с должностей вслед за их руководителем.

Прямая речь: "Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал несмотря на сопротивление и сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла "версия" о том, что я "не справлялся с работой"...

Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Такую, которую вы мне говорили несколько недель назад - что Вам поставлена ​​задача "сверху" убрать всех "порошенковских"...

С удивлением прочитал пост главы ОГА Максима Куцого о том, что меня уволили из-за того, что я не выполнял свои должностные обязанности. Интересно. Видимо есть соответствующие документы о дисциплинарном производстве, служебном расследовании и соответствующем взыскании? Продемонстрируйте такое, пан глава".

Напомним: 12 мая в Одесской облгосадминистрации сообщили, что Виталия Свичинского уволили с должности за несвоевременную выплату доплат медработникам, задействованным в лечении инфицированных коронавирусом пациентов.

11 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил новым главой Одесской областной администрации Максима Куцого.

Украинская правда
Темы: Одесская областьувольнениеместная власть


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