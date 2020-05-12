Через затримку виплат медикам звільнили заступника голови Одеської ОДА
Заступника голови Одеської облдержадміністрації Віталія Свічинського звільнили з посади за несвоєчасну виплату доплат медпрацівникам, причетним до лікування інфікованих коронавірусом пацієнтів.
Джерело: речник Одеської ОДА Денис Соколов "Укрінформу"
Пряма мова Соколова: "Голова облдержадміністрації Максим Куций видав розпорядження про звільнення з посади свого заступника Віталія Свічинського - за несвоєчасну виплату належних доплат медикам, причетним до роботи з пацієнтами, інфікованими COVID-19".
Деталі: За його словами, незадовільна організація виплати надбавок медикам стала "останньою краплею", що зумовила його звільнення з посади.
Соколов додав, що також буде звільнений з посади за несвоєчасну виплату доплат медикам та водіям автомобілів "швидких допомог" виконувач обов'язків директора комунальної установи "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Владислав Терлецький.
Передісторія:
- 11 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.
- 9 травня Степанов повідомив, що три області не відзвітували в поставлений термін до кінця дня 8 травня про ситуацію з виплатами надбавок в розмірі 300% окладу за березень медпрацівникам, які боряться з коронавірусом.
- 6 травня президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.