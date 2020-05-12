Через затримку виплат медикам звільнили заступника голови Одеської ОДА

Заступника голови Одеської облдержадміністрації Віталія Свічинського звільнили з посади за несвоєчасну виплату доплат медпрацівникам, причетним до лікування інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Джерело: речник Одеської ОДА Денис Соколов "Укрінформу"

Пряма мова Соколова: "Голова облдержадміністрації Максим Куций видав розпорядження про звільнення з посади свого заступника Віталія Свічинського - за несвоєчасну виплату належних доплат медикам, причетним до роботи з пацієнтами, інфікованими COVID-19".

Деталі: За його словами, незадовільна організація виплати надбавок медикам стала "останньою краплею", що зумовила його звільнення з посади.

Соколов додав, що також буде звільнений з посади за несвоєчасну виплату доплат медикам та водіям автомобілів "швидких допомог" виконувач обов'язків директора комунальної установи "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Владислав Терлецький.

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