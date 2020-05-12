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Вступники з окупованих територій можуть спрощено вступити майже до сотні ВНЗ

Вівторок, 12 травня 2020, 21:23

У 2020 році перелік закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим (м. Севастополь), розширився до 91 університету.

Джерело: начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович

Пряма мова Кретович: "Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", без складання ЗНО".

Деталі: Серед цих 91 ВНЗ: 77 підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту.

Українська правда
Теми: Міносвітистуденти


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