Вступники з окупованих територій можуть "спрощено" вступити майже до сотні ВНЗ

У 2020 році перелік закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим (м. Севастополь), розширився до 91 університету.

Джерело: начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович

Пряма мова Кретович: "Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", без складання ЗНО".

Деталі: Серед цих 91 ВНЗ: 77 підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту.