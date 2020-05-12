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Абитуриенты с оккупированных территорий могут "упрощенно" поступить почти в 100 вузов

Вторник, 12 мая 2020, 21:23

В 2020 году перечень высших учебных заведений, в которые по упрощенной процедуре могут поступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым, расширился до 91 университета.

Источник: начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович

Прямая речь Кретович: "Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любое из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения ВНО".

Детали: Среди этих 91 вузов: 77 подчинены МОН, а 14 - МЗ, МВД и Минкульта.

Украинская правда
Темы: Минобразованиястуденты


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