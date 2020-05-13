Трамп буде триматись на відстані від віцепрезидента через COVID-19

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс будуть триматись на відстані один від одного з міркувань безпеки.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Таке рішення було прийнято після консультацій із медиками Білого дому.

Раніше Трамп і Пенс з’являлись разом на подіях у Білому домі та часто стояли поруч під час брифінгів.

У понеділок очільник Білого дому заявив, що обговорить із віцепрезидентом можливість триматись на відстані після того, як у речниці останнього виявили коронавірус.

Окрім того, наразі всі працівники Адміністрації Трампа носять захисні маски та здають тести на коронавірус.

Цього тижня Пенс буде працювати з дому.

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