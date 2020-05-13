Трамп буде триматись на відстані від віцепрезидента через COVID-19
Середа, 13 травня 2020, 03:20
Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс будуть триматись на відстані один від одного з міркувань безпеки.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Таке рішення було прийнято після консультацій із медиками Білого дому.
Раніше Трамп і Пенс з’являлись разом на подіях у Білому домі та часто стояли поруч під час брифінгів.
У понеділок очільник Білого дому заявив, що обговорить із віцепрезидентом можливість триматись на відстані після того, як у речниці останнього виявили коронавірус.
Окрім того, наразі всі працівники Адміністрації Трампа носять захисні маски та здають тести на коронавірус.
Цього тижня Пенс буде працювати з дому.
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Нагадаємо:
- Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенса щодня будуть тестувати на коронавірус.
- У співробітника військово-морського флоту США, який служить одним з особистих камердинерів президента Дональда Трампа, підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус.
Українська правда