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Трамп буде триматись на відстані від віцепрезидента через COVID-19

Середа, 13 травня 2020, 03:20
Трамп буде триматись на відстані від віцепрезидента через COVID-19

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс будуть триматись на відстані один від одного з міркувань безпеки. 

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Таке рішення було прийнято після консультацій із медиками Білого дому. 

Раніше Трамп і Пенс з’являлись разом на подіях у Білому домі та часто стояли поруч під час брифінгів. 

У понеділок очільник Білого дому заявив, що обговорить із віцепрезидентом можливість триматись на відстані після того, як у речниці останнього виявили коронавірус. 

Окрім того, наразі всі працівники Адміністрації Трампа носять захисні маски та здають тести на коронавірус. 

Цього тижня Пенс буде працювати з дому. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенса щодня будуть тестувати на коронавірус.
  • У співробітника військово-морського флоту США, який служить одним з особистих камердинерів президента Дональда Трампа, підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус.

Українська правда

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Теми: ТрампСША
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