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Трамп будет держаться на расстоянии от вице-президента из-за COVID-19

Среда, 13 мая 2020, 03:20
Трамп будет держаться на расстоянии от вице-президента из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут держаться на расстоянии друг от друга по соображениям безопасности.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Такое решение было принято после консультаций с медиками Белого дома.

Ранее Трамп и Пенс появлялись вместе на публичных мероприятиях и часто стояли рядом во время брифингов.

В понедельник глава Белого дома заявил, что обсудит с вице-президентом возможность держаться на расстоянии после того, как у спикера последнего обнаружили коронавирус.

Кроме того, сейчас все работники Администрации Трампа носят защитные маски и сдают тесты на коронавирус.

На этой неделе Пенс будет работать из дома.

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Напомним:

  • Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус.
  • Член военно-морского флота США, который служит одним из личных камердинеров президента Дональда Трампа, дал положительный результат на коронавирус.

Украинская правда

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Темы: ТрампСША
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