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В ООН запасають їжу через прогнози щодо голоду внаслідок пандемії

Середа, 13 травня 2020, 09:08

Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми ООН, через пандемію коронавірусу тільки цьогоріч близько чверті мільярда людей на планеті можуть постраждати від голоду, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Джерело: Twitter організації , "Укрінформ"

Деталі: Згідно з останніми розрахунками, 250 мільйонів жителів планети вже в цьому 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом через наслідки COVID-19.

Всесвітня продовольча програма ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах, заявила організація.

Раніше директор Програми Девід Бізлі в інтерв'ю Guardian заявляв, що нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів".

За його словами, більш як 30 країн можуть випробувати масовий голод, а у 10 з цих країн вже понад 1 мільйон людей перебувають на межі голоду.



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