В ООН запасають їжу через прогнози щодо голоду внаслідок пандемії

Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми ООН, через пандемію коронавірусу тільки цьогоріч близько чверті мільярда людей на планеті можуть постраждати від голоду, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Джерело: Twitter організації, "Укрінформ"

Деталі: Згідно з останніми розрахунками, 250 мільйонів жителів планети вже у 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом через наслідки COVID-19.

WFP analysis shows that more than a quarter of a billion people could face severe hunger in 2020 due to the fallout from #COVID19.



We are pre-positioning 3-month stocks of food or cash assistance in or near the most fragile countries. 🍚🥣 pic.twitter.com/8R5YrVtvGz — World Food Programme (@WFP) May 12, 2020

Всесвітня продовольча програма ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах, заявила організація.

Раніше директор Програми Девід Бізлі заявляв, що нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів".

За його словами, більш як 30 країн можуть випробувати масовий голод, а у 10 з цих країн вже понад 1 мільйон людей перебувають на межі голоду.