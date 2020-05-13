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В ООН запасають їжу через прогнози щодо голоду внаслідок пандемії

Середа, 13 травня 2020, 09:08
В ООН запасають їжу через прогнози щодо голоду внаслідок пандемії

Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми ООН, через пандемію коронавірусу тільки цьогоріч близько чверті мільярда людей на планеті можуть постраждати від голоду, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Джерело: Twitter організації, "Укрінформ"

Деталі: Згідно з останніми розрахунками, 250 мільйонів жителів планети вже у 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом через наслідки COVID-19.

Всесвітня продовольча програма ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах, заявила організація.

Раніше директор Програми Девід Бізлі заявляв, що нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів".

За його словами, більш як 30 країн можуть випробувати масовий голод, а у 10 з цих країн вже понад 1 мільйон людей перебувають на межі голоду.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяїжаООНсвіт
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