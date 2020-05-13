В ООН запасают еду из-за прогнозов о голоде в результате пандемии

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН, из-за пандемии коронавируса только в этом году около четверти миллиарда людей на планете могут пострадать от голода, связанного с пандемией коронавируса.

Источник: Twitter организации, "Укринформ"

Детали: Согласно последним расчетам, 250 миллионов жителей планеты уже в 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID-19.

WFP analysis shows that more than a quarter of a billion people could face severe hunger in 2020 due to the fallout from #COVID19.



We are pre-positioning 3-month stocks of food or cash assistance in or near the most fragile countries. 🍚🥣 pic.twitter.com/8R5YrVtvGz — World Food Programme (@WFP) May 12, 2020

Всемирная продовольственная программа ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах, заявила организация.

Ранее директор Программы Дэвид Бизли заявил, что нынешняя эпидемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов".

По его словам, более 30 стран могут испытать массовый голод, а в 10 из этих стран уже более 1 миллиона человек находятся на грани голода.