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В ООН запасают еду из-за прогнозов о голоде в результате пандемии

Среда, 13 мая 2020, 09:08
В ООН запасают еду из-за прогнозов о голоде в результате пандемии

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН, из-за пандемии коронавируса только в этом году около четверти миллиарда людей на планете могут пострадать от голода, связанного с пандемией коронавируса.

Источник: Twitter организации, "Укринформ"

Детали: Согласно последним расчетам, 250 миллионов жителей планеты уже в 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID-19.

Всемирная продовольственная программа ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах, заявила организация.

Ранее директор Программы Дэвид Бизли заявил, что нынешняя эпидемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов".

По его словам, более 30 стран могут испытать массовый голод, а в 10 из этих стран уже более 1 миллиона человек находятся на грани голода.

Темы: коронавирусэпидемияедаООНмир
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