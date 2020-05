В ООН запасают еду из-за прогнозов о голоде в результате пандемии

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН, из-за пандемии коронавируса только в этом году около четверти миллиарда людей на планете могут пострадать от голода, связанного с пандемией коронавируса.

Источник: Twitter организации, "Укринформ"

WFP analysis shows that more than a quarter of a billion people could face severe hunger in 2020 due to the fallout from #COVID19.



We are pre-positioning 3-month stocks of food or cash assistance in or near the most fragile countries. 🍚🥣 pic.twitter.com/8R5YrVtvGz