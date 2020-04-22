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Пандемія коронавірусу викличе голод "біблійних масштабів" – ООН

Середа, 22 квітня 2020, 12:10
Пандемія коронавірусу викличе голод біблійних масштабів – ООН

Директор всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що пандемія коронавірусу може викликати голод "біблійних масштабів", якщо не почати боротися з ним зараз.

Джерело: Бізлі в інтерв'ю Guardian

Пряма мова: "Ми не говоримо про людей, які лягають спати голодними. Ми говоримо про екстремальні умови, про надзвичайний стан – люди буквально марширують на межі голоду. Якщо ми не знайдемо їжу людям, люди помруть.

Пандемія закинула нас на незвідану територію. Тепер, боже мій, це ідеальний шторм. Ми дивимося на широкопоширений голод біблійних масштабів".

Деталі: За його словами, більше 30 країн, що розвиваються, можуть постраждати від масового голоду, а в 10 з цих країн вже більше 1 мільйона людей перебувають на межі голоду.

Бізлі вважає, що вразливі системи охорони здоров'я багатьох країн, що розвиваються, не зможуть впоратися з ситуацією, а економічна катастрофа, що послідує за пандемією, стане причиною величезного навантаження на ресурси.

Він додав, що "це більше, ніж просто пандемія - це пандемія голоду. Це гуманітарна і продовольча катастрофа".

21 квітня Бізлі передав послання Радбезу ООН, попередивши світових лідерів про те, що вони повинні діяти швидко. Він закликав їх надати обіцяну допомогу в розмірі близько 2 млрд дол.

Ще 350 млн дол. потрібні для організації логістики для доставки продовольства і медикаментів, включаючи засоби індивідуального захисту у віддалені куточки світу.

Згідно зі звітом ООН, щонайменше 265 мільйонів людей опинилися на межі голоду в результаті пандемії коронавірусу, що вдвічі більше за число, що знаходилося під загрозою до пандемії.

За словами Бізлі, жодна з цих смертей не є неминучою і голоду можна уникнути, якщо діяти вже зараз.

Він закликав країни не вводити заборони на експорт або інші обмеження на поставки продовольства через кордони і попередив, що на запобігання загрозі голоду підуть місяці.

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Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Нагадаємо: 

  • У всьому світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу, три препарати вже проходять випробування на людях.
  • Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.
  • Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що коронавірус буде вірусом, який буде переслідувати людську расу, поки не розроблять вакцину.

Українська правда
Теми: ООНкоронавірусCovid-2019охорона здоров'я
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