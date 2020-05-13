Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль розробив законопроект про голосування поштою на карантині – ЗМІ

Середа, 13 травня 2020, 09:14
Кремль розробив законопроект про голосування поштою на карантині – ЗМІ

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна підготувала законопроект, який дозволяє громадянам голосувати на виборах різних рівнів дистанційно, в тому числі поштою.

Джерело: видання "Проект" з посиланням на джерела в партії "Єдина Росія", Думі і Кремлі

Дослівно: "Документ внесуть на розгляд Держдуми вже в найближчі дні, це зроблять депутати від "Єдиної Росії"".

Деталі: Йдеться про поправки в закон "Про основні гарантії виборчих прав".

За словами одного зі співрозмовників видання, вони дозволять Центрвиборчкому вводити механізми голосування в умовах карантину "для охорони здоров'я громадян", як, наприклад, голосування поштою, електронне голосування та інші форми проведення виборів поза виборчими дільницями.

Крім цього, закон може дозволити проводити голосування достроково на виборах Думи і президента.

За словами співрозмовників видання, нові форми голосування можуть знадобитися, щоб не скасовувати єдиний день голосування восени, якщо до того моменту в якихось регіонах доведеться зберігати карантин.

Видання відзначає, що така форма голосування в цілому вигідна владі, оскільки може дозволити краще контролювати результат.

Крім єдиного дня голосування нові форми можуть стати в нагоді і під час загальноросійського голосування щодо Конституції, яке передбачає "обнулення" президентських термінів Путіна.

Читайте також: Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

 Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 23 січня відбулися перше читання поправок.
  • 10 березня Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.
  • 22 квітня планували провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіязаконодавствовибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: