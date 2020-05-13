Кремль розробив законопроект про голосування поштою на карантині – ЗМІ

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна підготувала законопроект, який дозволяє громадянам голосувати на виборах різних рівнів дистанційно, в тому числі поштою.

Джерело: видання "Проект" з посиланням на джерела в партії "Єдина Росія", Думі і Кремлі

Дослівно: "Документ внесуть на розгляд Держдуми вже в найближчі дні, це зроблять депутати від "Єдиної Росії"".

Деталі: Йдеться про поправки в закон "Про основні гарантії виборчих прав".

За словами одного зі співрозмовників видання, вони дозволять Центрвиборчкому вводити механізми голосування в умовах карантину "для охорони здоров'я громадян", як, наприклад, голосування поштою, електронне голосування та інші форми проведення виборів поза виборчими дільницями.

Крім цього, закон може дозволити проводити голосування достроково на виборах Думи і президента.

За словами співрозмовників видання, нові форми голосування можуть знадобитися, щоб не скасовувати єдиний день голосування восени, якщо до того моменту в якихось регіонах доведеться зберігати карантин.

Видання відзначає, що така форма голосування в цілому вигідна владі, оскільки може дозволити краще контролювати результат.

Крім єдиного дня голосування нові форми можуть стати в нагоді і під час загальноросійського голосування щодо Конституції, яке передбачає "обнулення" президентських термінів Путіна.

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