Кремль разработал законопроект о голосовании по почте на карантине – СМИ
Администрация президента России Владимира Путина подготовила законопроект, который разрешает гражданам голосовать на выборах разных уровней дистанционно, в том числе по почте.
Источник: издание "Проект" со ссылкой на источники в партии "Единая Россия", Думе и Кремле
Дословно: "Документ внесут на рассмотрение Госдумы уже в ближайшие дни, это сделают депутаты от "Единой России"".
Детали: Речь идет о поправках в закон "Об основных гарантиях избирательных прав".
По словам одного из собеседников издания, они позволят Центризбиркому вводить механизмы голосования в условиях карантина "для охраны здоровья граждан", как, например, голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Кроме этого закон может разрешить проводить голосование досрочно на выборах Думы и президента.
По словам собеседников издания, новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин.
Издание отмечает, что такая форма голосования в целом выгодна власти, поскольку может позволить лучше контролировать результат.
Кроме единого дня голосования новые формы могут пригодиться и во время общероссийского голосования по Конституции, которое предусматривает "обнуление" президентских сроков Путина.
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Предыстория:
- 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
- 23 января состоялось первое чтение поправок.
- 22 апреля планировали провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.