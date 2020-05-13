Кремль разработал законопроект о голосовании по почте на карантине – СМИ

Администрация президента России Владимира Путина подготовила законопроект, который разрешает гражданам голосовать на выборах разных уровней дистанционно, в том числе по почте.

Источник: издание "Проект" со ссылкой на источники в партии "Единая Россия", Думе и Кремле

Дословно: "Документ внесут на рассмотрение Госдумы уже в ближайшие дни, это сделают депутаты от "Единой России"".

Детали: Речь идет о поправках в закон "Об основных гарантиях избирательных прав".

По словам одного из собеседников издания, они позволят Центризбиркому вводить механизмы голосования в условиях карантина "для охраны здоровья граждан", как, например, голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.

Кроме этого закон может разрешить проводить голосование досрочно на выборах Думы и президента.

По словам собеседников издания, новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин.

Издание отмечает, что такая форма голосования в целом выгодна власти, поскольку может позволить лучше контролировать результат.

Кроме единого дня голосования новые формы могут пригодиться и во время общероссийского голосования по Конституции, которое предусматривает "обнуление" президентских сроков Путина.

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