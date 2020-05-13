Шмигаль закликає потерпіти з місяць: питання садочків розглянуть тоді, коли й транспорт  

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що для наступного пом’якшення карантину може знадобитися кілька тижнів, а умови для відкриття садочків ті ж, що й для запуску міжміського транспорту.

Джерело: відповідь прем’єр-міністра під час години уряду у Верховній Раді на запитання про відкриття дитсадків після карантину

Пряма мова Шмигаля: "У нас є план поетапного виходу з карантину. Чітко розписано, коли запрацюють дошкільні, навчальні заклади і як буде відбуватися послаблення карантинних умов і перехід до адаптивного карантину.

Є маса звернень від усіх галузей, які страждають через карантин. Але тут стоїть вибір між десятками тисяч людей, які можуть загинути через коронавірус, якщо ми зараз вийдемо (з карантину – ред,) і не перейдемо до адаптивного карантину або різко припинимо під час зростання епідемії в країні (і повернемося) до нормального життя.

На жаль, ми мусимо зараз дотерпіти. Хоча б ще декілька тижнів, можливо, місяць – отримати позитивні результати, коли ми понижаємося в кількості захворілих і зростаємо в кількості людей, які одужали.

Діти є безсимпотмними хворими. Вихователі в садках також мають право на свій захист, здоров’я і нехворобу. Тому питання садків буде розглядатися тоді, коли буде розглядатися питання міжміського і приміського транспорту".

Деталі: Трохи раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що умови пом'якшення карантину та відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня.