Прем’єр: Буде адаптивний карантин, а маски, дезінфектори і дистанція – тепер норма

Після 11 травня в Україні планують запровадити "адаптивний карантин", який можна буде посилювати локально, залежно від спалахів захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Ми мали розмову з провідними економістами. Вони підтримали урядовий план – згодні з пропозицією про те, що треба запускати адаптивний карантин. Це означає, що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах будемо посилювати карантин саме там, а не в цілому по всій країні. Але це наступні наші кроки після 11 травня.

Ми також маємо усвідомити, що навіть після відкриття усіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, соціальне дистанціювання, особиста гігієна нікуди не дінуться. Відтепер це норма".