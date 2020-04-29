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Прем’єр: Буде адаптивний карантин, а маски, дезінфектори і дистанція – тепер норма

Середа, 29 квітня 2020, 13:49
Прем’єр: Буде адаптивний карантин, а маски, дезінфектори і дистанція – тепер норма

Після 11 травня в Україні планують запровадити "адаптивний карантин", який можна буде посилювати локально, залежно від спалахів захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Ми мали розмову з провідними економістами. Вони підтримали урядовий план – згодні з пропозицією про те, що треба запускати адаптивний карантин. Це означає, що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах будемо посилювати карантин саме там, а не в цілому по всій країні. Але це наступні наші кроки  після 11 травня.

Ми також маємо усвідомити, що навіть після відкриття усіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, соціальне дистанціювання, особиста гігієна нікуди не дінуться. Відтепер це норма".  

Цьому передувало: Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів продовжить карантин в Україні до 11 травня, з 12 травня почнеться пом’якшення обмежень, але наступні 2 роки світ буде жити в умовах боротьби з коронавірусом – тому певні обмеження можуть зберігатися чи поновлюватися.

Влада запровадила поняття зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного рівнів небезпеки як критерії для тих чи інших правил карантину локально або тотально.

Нагадаємо:

  • Кабінет міністрів розробив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і передбачає пом’якшення обмежень залежно від кількості хворих на коронавірус та епідемічної ситуації загалом.
  • Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.
  • Водночас, і після послаблення карантину в разі збільшення кількості хворих уряд може повертатися до жорсткіших обмежень.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусШмигаль Кабінет міністрів
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