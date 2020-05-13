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Шмыгаль призывает потерпеть с месяцок: вопрос садиков рассмотрят тогда, когда и транспорт

Среда, 13 мая 2020, 11:42
Шмыгаль призывает потерпеть с месяцок: вопрос садиков рассмотрят тогда, когда и транспорт

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что для следующего смягчения карантина может потребоваться несколько недель, а условия для открытия садов те же, что и для запуска междугородного транспорта.

Источник: ответ премьер-министра во время часа правительства в Верховной Раде на вопрос об открытии детсадов после карантина

Прямая речь Шмыгаля: "У нас есть план поэтапного выхода из карантина. Четко расписано, когда заработают дошкольные, учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий и переход к адаптивному карантину.

Есть масса обращений от всех отраслей, страдающих из-за карантина. Но здесь стоит выбор между десятками тысяч людей, которые могут погибнуть из-за коронавируса, если мы сейчас выйдем (из карантина – ред,) и не перейдем к адаптивному карантину или резко прекратим во время роста эпидемии в стране (и вернемся) к нормальной жизни.

К сожалению, мы должны сейчас дотерпеть. Хотя бы еще несколько недель, возможно, месяц – получить положительные результаты, когда мы понижаемся в количестве заболевших и растем в количестве выздоровевших.

Дети являются бессимпотмными больными. Воспитатели в садиках также имеют право на свою защиту, здоровье и неболезнь. Поэтому вопрос садиков будет рассматриваться тогда, когда будет рассматриваться вопрос междугородного и пригородного транспорта"..

Детали: Чуть ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что условия смягчения карантина и открытия детских садов планируют представить на этой неделе.

Темы: карантинШмыгальтранспорт
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