Президент Володимир Зеленський розповів, що другий етап пом’якшення карантину, який планується з 22 травня, в Україні буде стосуватися спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО.

Джерело: відеозвернення президента 13 травня

Пряма мова: "Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого.

Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро. Відповідь проста: все це залежить від нас з вами.

Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворювання та некритичного завантаження ліжок у лікарнях".

Деталі: За словами президента, владі "не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти", проте будуть наслідки, можливо навіть "мільйон хворих на коронавірус".

Зеленський закликає не порівнювати статистику України з іншими країнами, адже – це результат вчасних дій влади: "Хто з вас хоче по 20 тисяч нових хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста?".

Президент закликав українців "бути відповідальними та носити маски".

Він додав, що наступні дні в Україні – ключові для того, аби наступний етап пом’якшення карантину настав.

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