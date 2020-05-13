Президент Володимир Зеленський розповів, що другий етап пом’якшення карантину, який планується з 22 травня, в Україні буде стосуватися спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО.

Джерело: звернення президента 13 травня

Пряма мова: "Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого.

Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро. Відповідь проста: все це залежить від нас з вами".

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