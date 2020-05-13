Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розповів, що дозволять на другому етапі пом’якшення карантину

Середа, 13 травня 2020, 16:57
Зеленський розповів, що дозволять на другому етапі пом’якшення карантину

Президент Володимир Зеленський розповів, що другий етап пом’якшення карантину, який планується з 22 травня, в Україні буде стосуватися спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО.

Джерело: відеозвернення президента 13 травня

Пряма мова: "Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого.

Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро. Відповідь проста: все це залежить від нас з вами.

Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворювання та некритичного завантаження ліжок у лікарнях".

Деталі: За словами президента, владі "не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти", проте будуть наслідки, можливо навіть "мільйон хворих на коронавірус".

Зеленський закликає не порівнювати статистику України з іншими країнами, адже – це результат вчасних дій влади: "Хто з вас хоче по 20 тисяч нових хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста?".

Президент закликав українців "бути відповідальними та носити маски".

Він додав, що наступні дні в Україні – ключові для того, аби наступний етап пом’якшення карантину настав.

Нагадаємо: 

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в разі збереження позитивної епідемічної динаміки з 22 травня в Україні може початися другий етап послаблення карантинних обмежень, хоча скасування карантину ще не буде.
  • За планом Кабінету міністрів, 2 етап послаблення карантину настане, якщо протягом 10 днів поспіль відсоток нових випадків COVID-19 буде знижуватися, а кількість осіб, які одужали, ростиме. Тоді відновлять: навчання випускних класів у школах і підготовку до ЗНО; побутове обслуговування населення; роботу закладів громадського харчування "на виніс"; роботу кінотеатрів просто неба; функціонування спортивних зал та фітнес-центрів, готелів, невеличкі спортивні змагання.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийкарантинCovid-2019коронавірусУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Зеленський
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: