Зеленський розповів, що дозволять на другому етапі пом’якшення карантину
Президент Володимир Зеленський розповів, що другий етап пом’якшення карантину, який планується з 22 травня, в Україні буде стосуватися спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО.
Джерело: відеозвернення президента 13 травня
Пряма мова: "Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого.
Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро. Відповідь проста: все це залежить від нас з вами.
Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворювання та некритичного завантаження ліжок у лікарнях".
Деталі: За словами президента, владі "не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти", проте будуть наслідки, можливо навіть "мільйон хворих на коронавірус".
Зеленський закликає не порівнювати статистику України з іншими країнами, адже – це результат вчасних дій влади: "Хто з вас хоче по 20 тисяч нових хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста?".
Президент закликав українців "бути відповідальними та носити маски".
Він додав, що наступні дні в Україні – ключові для того, аби наступний етап пом’якшення карантину настав.
Нагадаємо:
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в разі збереження позитивної епідемічної динаміки з 22 травня в Україні може початися другий етап послаблення карантинних обмежень, хоча скасування карантину ще не буде.
- За планом Кабінету міністрів, 2 етап послаблення карантину настане, якщо протягом 10 днів поспіль відсоток нових випадків COVID-19 буде знижуватися, а кількість осіб, які одужали, ростиме. Тоді відновлять: навчання випускних класів у школах і підготовку до ЗНО; побутове обслуговування населення; роботу закладів громадського харчування "на виніс"; роботу кінотеатрів просто неба; функціонування спортивних зал та фітнес-центрів, готелів, невеличкі спортивні змагання.