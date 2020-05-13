Із 22 травня можливий другий етап послаблення карантину – Шмигаль

Із 22 травня в Україні може початися другий етап послаблення карантинних обмежень, але це ще не буде скасування карантину.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "З 11 травня в Україні вступили в дію карантинні пом’якшення. Це перший етап послаблення – бізнес, який було призупинено, почав повертатися на роботу, поступово відновлювати ділову активність. Але звертаю увагу: це не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним…

Зараз ми фактично на так званому плато захворюваності, коли щодня кількість тих, хто захворів, приблизно на одному рівні, але кількість тих, хто одужав, збільшується. Сьогодні є рекордна кількість тих, хто одужав, – 343 людини, вперше такий показник високий. На жаль, він поки що не перевищує кількості захворілих сьогодні. Але ця помірна статистика – це результат наших заходів, відповідальності громадян і бізнесу.

Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм, з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень. Ми працюємо над цим спільно з Міністерством охорони здоров’я, з головним державним епідеміологічним лікарем, з іншими міністерствами і міністрами.

Але це ще не буде означати повне скасування карантину. Наголошуємо на цьому".

Нагадаємо: За планом Кабінету міністрів, для 2-го етапу послаблення карантину потрібно, щоб протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків COVID-19 у країні щодня знижувався, а щоденна кількість осіб, які одужали, була сталою чи зростала.

У такому випадку буде відновлено: навчання випускних класів у школах і підготовку до ЗНО; побутове обслуговування населення; роботу закладів громадського харчування "на виніс"; роботу кінотеатрів просто неба; функціонування спортивних зал та фітнес-центрів, готелів, невеличкі спортивні змагання.

Деталі: Шмигаль зазначив, що скасування карантину вимагають "політичні спекулянти". Він запитав, хто буде відповідати за наслідки цього і переповнення лікарень.

Прем’єр наголосив, що завдяки жорстким заходам вдалося уникнути смертей та підготувати медичну систему до епідемії. Нині підготовлені лікарні і першої, і другої черги, 33 тисячі ліжко-місць готові приймати пацієнтів у разі другого піку, поки лише 6% апаратів штучної вентиляції легень завантажені.

Він також дорікнув за невиплату обіцяних 300% надбавок медикам. Національна служба охорони здоров’я вже перерахувала 16 лікарням понад 86 мільйонів гривень, з іншими лікарнями продовжується підписання угод. Ці кошти мають піти на виплати медичним працівникам уже за квітень.

Пряма мова: "Неприпустимо, коли уряд виділив гроші, а їх не змогли нормально розподілити. Уповільнення дорівнює халатності. Тут є і особиста відповідальність міністра охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я в цілому. Максиме Володимировичу (Степанов), очікуємо сьогодні інформацію щодо виплат за березень по кожній області".