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Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина

Среда, 13 мая 2020, 16:57
Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина

Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй этап смягчения карантина, который планируется с 22 мая, в Украине будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.

Источник: видеообращение президента 13 мая

Прямая речь: "Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого.

Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами.

Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах".

Детали: По словам президента, власти "не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты", однако будут последствия, возможно даже "миллион больных коронавирусом".

Зеленский призывает не сравнивать статистику в Украине с другими странами, ведь - это результат своевременных действий власти: "Кто из вас хочет по 20 тысяч новых больных ежедневно? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города?".

Президент призвал украинцев "быть ответственными и носить маски".

Он добавил, что последующие дни в Украине - ключевые для того, чтобы следующий этап смягчения карантина наступил.

Напомним:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае сохранения положительной эпидемической динамики с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина, хотя отмены карантина еще не будет.
  • По плану Кабинета министров, 2 этап ослабления карантина настанет, если в течение 10 дней подряд процент новых случаев COVID-19 будет снижаться, а количество выздоровевших будет расти. Тогда возобновят: обучение выпускных классов в школах и подготовку к ВНО; бытовое обслуживание населения; работу заведений общественного питания "на вынос"; работу кинотеатров под открытым небом; функционирование спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц, небольшие спортивные соревнования.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкарантинCovid-2019коронавирусУкраина
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