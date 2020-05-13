Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй этап смягчения карантина, который планируется с 22 мая, в Украине будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.

Источник: видеообращение президента 13 мая

Прямая речь: "Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого.

Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами".

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