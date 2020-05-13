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Зеленский рассказал, что позволят после второго этапа смягчения карантина

Среда, 13 мая 2020, 16:57

Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй этап смягчения карантина, который планируется с 22 мая, в Украине будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.

Источник: видеообращение президента 13 мая

Прямая речь: "Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого.

Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами".

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Напомним:

  • По плану Кабинета министров, для 2-го этапа ослабления карантина нужно, чтобы в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев COVID-19 в стране ежедневно снижался, а ежедневное количество выздоровевших был стабильным или росло.
  • В таком случае будет возобновлено: обучение выпускных классов в школах и подготовка к ВНО; бытовое обслуживание населения; работа заведений общественного питания "на вынос"; работа кинотеатров под открытым небом; функционирования спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц, небольшие спортивные соревнования.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкарантинCovid-2019коронавирусУкраина


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