Зеленский рассказал, что позволят после второго этапа смягчения карантина
Среда, 13 мая 2020, 16:57
Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй этап смягчения карантина, который планируется с 22 мая, в Украине будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.
Источник: видеообращение президента 13 мая
Прямая речь: "Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого.
Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами".
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Напомним:
- По плану Кабинета министров, для 2-го этапа ослабления карантина нужно, чтобы в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев COVID-19 в стране ежедневно снижался, а ежедневное количество выздоровевших был стабильным или росло.
- В таком случае будет возобновлено: обучение выпускных классов в школах и подготовка к ВНО; бытовое обслуживание населения; работа заведений общественного питания "на вынос"; работа кинотеатров под открытым небом; функционирования спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц, небольшие спортивные соревнования.
Украинская правда