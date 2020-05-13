Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй этап смягчения карантина, который планируется с 22 мая, в Украине будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.

Источник: видеообращение президента 13 мая

Прямая речь: "Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого.

Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами.

Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах".

Детали: По словам президента, власти "не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты", однако будут последствия, возможно даже "миллион больных коронавирусом".

Зеленский призывает не сравнивать статистику в Украине с другими странами, ведь - это результат своевременных действий власти: "Кто из вас хочет по 20 тысяч новых больных ежедневно? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города?".

Президент призвал украинцев "быть ответственными и носить маски".

Он добавил, что последующие дни в Украине - ключевые для того, чтобы следующий этап смягчения карантина наступил.

Напомним: