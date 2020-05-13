Бойовики 5 разів порушили "тишу", поранили бійця ЗСУ

13 травня збройні формування Російської Федерації 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Гнутового з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Старогнатівки обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

В ООС наголошують, що українці такі дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність.