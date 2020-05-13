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Боевики 5 раз нарушили "тишину", ранили бойца ЗСУ

Среда, 13 мая 2020, 18:13

13 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Гнутово с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского, враг дважды открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В ООС отмечают, что украинцы такие действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияДонбасс


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