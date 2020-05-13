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В.о. глави Держекоінспекції заявив, що його звільнили

Середа, 13 травня 2020, 19:17
В.о. глави Держекоінспекції заявив, що його звільнили

Виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив, що Кабмін звільнив його з посади, і що причини такого рішення він не знає.

Джерело: пост Фірсова у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні рішенням Кабінету міністрів я закінчив роботу на посаді виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України. Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов з цього приводу з прем'єром у мене не було.

Але я, звичайно, знав, що таке рішення готується. І судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій "порєшать і офіційно прибрати приставку т.в.о.", але таких переговірників я посилав куди подалі.

Ніхто не обіцяв, що буде легко, тому я не здивований, не розчарований і не планую опускати руки".

Деталі: Фірсов пообіцяв, що найближчим часом опублікує детальний підсумковий звіт того, що зробила його команда за час роботи у Держекоінспекції.

Він також підкреслив, що йому "не соромно" за їхню роботу і що вони "встигли зробити більше, ніж будь-хто інший на цій посаді".

Що було раніше: 12 березня в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі підпалили його авто.

Передісторія: 

  • Колишнього народного депутата Єгора Фірсова призначили тимчасовим главою Державної екологічної інспекції у листопаді 2019 року. 

Українська правда

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Теми: екологіяКабінет міністрівзвільнення
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