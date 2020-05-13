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И.о. главы Госэкоинспекции заявил, что его уволили

Среда, 13 мая 2020, 19:17

Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что Кабмин уволил его с должности, и что причины такого решения он не знает.

Источник: пост Фирсова в Facebook

Прямая речь: "Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было.

Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше.

Никто не обещал, что будет легко, поэтому я не удивлен, не разочарован и не планирую опускать руки".

Детали: Фирсов пообещал, что в ближайшее время опубликует подробный итоговый отчет того, что сделала его команда за время работы в Госэкоинспекции.

Он также подчеркнул, что ему "не стыдно" за их работу и что они "успели сделать больше, чем кто-либо другой на этой должности".

Что было раньше: 12 марта и.о председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что неизвестные подожгли его авто.

Предыстория:

  • Бывшего народного депутата Егора Фирсова назначили временным главой Государственной экологической инспекции в ноябре 2019 года.

Украинская правда
Темы: экологияКабинет министровувольнение


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