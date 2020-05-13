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Рада за 17 хвилин провела друге позачергове засідання і підтримала заборону соцмереж РФ

Середа, 13 травня 2020, 20:15

Верховна Рада провела друге за день позачергове засідання, на якому ухвалила постанову щодо пропозицій продовжити санкції проти російських медіаресурсів.

Джерело: трансляція засідання

Деталі: Відкриваючи засідання (о 19.34 –ред.) спікер Дмитро Разумков зауважив, що постанова, яка пропонується за ініціативи фракцій "Голос" та "Європейська солідарність", не входить до компетенції парламенту.

Пряма мова Разумкова: "Питання, яке виноситься, при всій повазі до колег, я не зовсім розумію, тому що 17 членів Ради національної безпеки та оборони прийняли рішення щодо санкцій. Зараз це рішення чекає указу президента. Це не зона відповідальності і не компетенція Верховної Ради".

Деталі: Презентуючи документ, нардеп від "Голосу" Роман Лозинський закликав колег підтримати ініціативу, щоб разом із СБУ, РНБО "поставити жирну крапку в цій історії" – продовжити санкції проти соцмереж та інших сервісів держави агресора.

Пряма мова голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна: "Стосовно того, має чи не має сенс ця процедура… Коли ми дезинфекторами миємо руки, ми час від часу нагадуємо собі, що треба дотримуватись правил гігієни. Сьогодні голосування зеленою кнопкою за цю постанову, - це домонстрація того, скільки людей у цій залі дотримуються інформаційної гігієни".

Додатково: Постанову підтримали 248 нардепів. О 19.51 спікер Дмитро Разумков (який при голосуванні натиснув кнопку "утримався"), закрив друге позачергове засідання 13 травня.

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Рада


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