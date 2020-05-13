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Рада за 17 минут провела второе внеочередное заседание и поддержала запрет соцсетей РФ

Среда, 13 мая 2020, 20:15
Рада за 17 минут провела второе внеочередное заседание и поддержала запрет соцсетей РФ

Верховная Рада провела второе за день внеочередное заседание, на котором приняла постановление о предложениях продлить санкции против российских медиаресурсов.

Источник: трансляция заседания

Детали: Открывая заседание (в 19.34 ред.) спикер Дмитрий Разумков отметил, что постановление, которое предлагается по инициативе фракций "Голос" и "Европейская солидарность", не входит в компетенцию парламента.

Прямая речь Разумкова: "Вопрос, который выносится, при всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю, потому что 17 членов Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о санкциях. Сейчас это решение ожидает указа президента. Это не зона ответственности и не компетенция Верховной Рады".

Детали: Представляя документ, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский призвал коллег поддержать инициативу, чтобы вместе с СБУ, СНБО "поставить жирную точку в этой истории" - продлить санкции против соцсетей и других сервисов государства агрессора.

Прямая речь председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина: "Относительно того, имеет или не имеет смысл эта процедура... Когда мы дезинфектором моем руки, мы время от времени напоминаем себе, что надо соблюдать правила гигиены. Сегодня голосование зеленой кнопкой за это постановление, это домонстрация того, сколько людей в этом зале придерживаются информационной гигиены".

Дополнительно: Постановление поддержали 248 нардепов. В 19.51 спикер Дмитрий Разумков (который при голосовании нажал кнопку "воздержался"), закрыл второе внеочередное заседание 13 мая.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная Рада
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