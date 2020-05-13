Все разделы
Укр / Рус

Рада за 17 минут провела второе внеочередное заседание и поддержала запрет соцсетей РФ

Среда, 13 мая 2020, 20:15

Верховная Рада провела второе за день внеочередное заседание, на котором приняла постановление о предложениях продлить санкции против российских медиаресурсов.

Источник: трансляция заседания

Детали: Открывая заседание (в 19.34 ред.) спикер Дмитрий Разумков отметил, что постановление, которое предлагается по инициативе фракций "Голос" и "Европейская солидарность", не входит в компетенцию парламента.

Прямая речь Разумкова: "Вопрос, который выносится, при всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю, потому что 17 членов Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о санкциях. Сейчас это решение ожидает указа президента. Это не зона ответственности и не компетенция Верховной Рады".

Детали: Представляя документ, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский призвал коллег поддержать инициативу, чтобы вместе с СБУ, СНБО "поставить жирную точку в этой истории" - продлить санкции против соцсетей и других сервисов государства агрессора.

Прямая речь председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина: "Относительно того, имеет или не имеет смысл эта процедура... Когда мы дезинфектором моем руки, мы время от времени напоминаем себе, что надо соблюдать правила гигиены. Сегодня голосование зеленой кнопкой за это постановление, это домонстрация того, сколько людей в этом зале придерживаются информационной гигиены".

Дополнительно: Постановление поддержали 248 нардепов. В 19.51 спикер Дмитрий Разумков (который при голосовании нажал кнопку "воздержался"), закрыл второе внеочередное заседание 13 мая.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок

Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина

Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Слив персональных данных в Telegram: подозрение пало на должностных лиц МВД и ГМС

Рада поддержала "антиколомойский" закон о банках

Все главные новости...
Верховная Рада
Рада поддержала законопроект, который позволит скрывать имущество с помощью детей
Рада хочет в 20 раз увеличить штрафы за невыполнение требований нардепа
Санкции для сайтов РФ: Рада проведет еще одно заседание, в СНБО говорят, что уже все сделали
Последние новости
20:29
Премьер Британии хочет, чтобы авиакомпании снизили выбросы углерода после возобновления полетов
20:15
Рада за 17 минут провела второе внеочередное заседание и поддержала запрет соцсетей РФ
20:13
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве
20:04
В Украине построят теплоэлектростанцию на альтернативных видах топлива
19:53
Глава Одесской ОГА сообщает о сильнейшей засухе с 1947 года
19:39
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
19:37
От коронавируса в Италии умерли более 31 тысячи человек
19:32
видеоМэр Днепра требует от Кабмина запустить общественный транспорт
19:30
"Укрспирту" позволили раньше возобновить экспорт
19:17
И.о. главы Госэкоинспекции заявил, что его уволили
Все новости...