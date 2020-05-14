ВООЗ вважає, що коронавірус може стати звичною хворобою

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що коронавірус COVID-19 може стати однією із постійних хвороб людей.

Джерело: Reuters

Деталі: У ВООЗ вважають, що нове захворювання може стати ендемічним, тобто таким, що постійно присутнє серед людей.

За словами експерта із надзвичайних ситуації організації охорони здоров’я Майка Раяна, важливо відкрито говорити про те, що вірус може ніколи не зникнути.

"Важливо бути реалістами. Я не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне", – сказав Раян.

В організації покладають надії на створення вакцини для того, щоб контролювати вірус.

Що передувало: В ВООЗ заявили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.

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Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає владу від видачі так званих паспортів імунітету громадянам, які перенесли коронавірусну інфекцію.