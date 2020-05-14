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ВОЗ считает, что коронавирус может стать привычной болезнью

Четверг, 14 мая 2020, 04:15

Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус COVID-19 может стать одной из постоянных болезней людей.

Источник: Reuters

Детали: В ВОЗ считают, что новое заболевание может стать эндемическим, то есть таким, что постоянно присутствует среди людей.

По словам эксперта по чрезвычайным ситуациям организации здравоохранения Майка Райана, важно открыто говорить о том, что вирус может никогда не исчезнуть.

"Важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет", – сказал Райан.

В организации надеются на создание вакцины для того, чтобы контролировать вирус.

Что было ранее: В ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Напомним:

  • Всемирная организация здравоохранения предостерегает власти от выдачи так называемых паспортов иммунитета гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Украинская правда
Темы: коронавирусздоровьемедицина


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