ВОЗ считает, что коронавирус может стать привычной болезнью

Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус COVID-19 может стать одной из постоянных болезней людей.

Источник: Reuters

Детали: В ВОЗ считают, что новое заболевание может стать эндемическим, то есть таким, что постоянно присутствует среди людей.

По словам эксперта по чрезвычайным ситуациям организации здравоохранения Майка Райана, важно открыто говорить о том, что вирус может никогда не исчезнуть.

"Важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет", – сказал Райан.

В организации надеются на создание вакцины для того, чтобы контролировать вирус.

Что было ранее: В ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.

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Напомним: