Усі розділи
Укр / Рус

Кличко пояснює: коли метро відкриють, "шастать" ним не треба

Четвер, 14 травня 2020, 12:36
ельдар сарахман, уп

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за нагальної потреби і дотримуючись усіх правил безпеки.

Джерело: очільник столиці під час онлайн пресконференції.

Деталі: Кличко наголосив, що Київ, як і багато інших міст країни, розпочав запроваджувати послаблення обмежень. Водночас мер закликав киян: хто поки може працювати дистанційно, – продовжувати це робити, бо вірус ще не відступив.

Міський голова зазначив, що з послабленням обмежень багато людей уже вийшли на роботу, і транспортна ситуація в столиці наразі складна. Саме тому він звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві. Однак це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи епідеміологічну ситуацію.

Пряма мова: "Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби. І дотримуються правил. Навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких, – вас не зможе врятувати ніхто!

Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне! Ми повинні подолати цей виклик. І зможемо це зробити тільки спільними зусиллями, коли кожен розумітиме свою відповідальність. Розумітиме, що загроза - реальна, а не міф".

Що передувало: 13 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів відкрити метро з 25 травня. Він зазначив, що дедалі більше людей повертається на роботу – і на місто чекає транспортний колапс.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил против открытия метро 25 мая.

Українська правда
Теми: Київкарантинметро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви

Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину

Гладковському оновили підозру: сума завданих збитків зросла на 7 млн

МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину – області можуть іти не в ногу

Коронавірус: В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу

Європейська комісія запропонувала нові правила для авіаподорожей 

Усі головні новини...
Київ
Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви
Проєкт на 5 мільйонів доларів: IT-школа Хмельницького UNIT Factory закривається
Міністр інфраструктури проти швидкого відкриття метро
Останні новини
12:48
Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі
12:45
На Разумкова і Гетманцева подали в суд через "антиколомойський" закон
12:36
Кличко пояснює: коли метро відкриють, "шастать" ним не треба
12:26
Рівненщина. Суд оштрафував священника за богослужіння на кладовищі
12:16
фотоУ Чорногорії сталися сутички з поліцією через арешт єпископа СПЦ
12:14
"Укрпошта" виставила на продаж бази відпочинку на Азовському морі і в Конча-Заспі
12:06
Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви
12:04
Розвантажити в’язниці на час епідемії: Мін’юст має дві пропозиції Раді
12:03
До АМКУ подали заяву про антиконкурентні порушення Укравтодору
11:48
У Росії вперше з 2 травня виявили менше 10 тисяч хворих на коронавірус за добу
Усі новини...