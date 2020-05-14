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Кличко пояснює: коли метро відкриють, "шастать" ним не треба

Четвер, 14 травня 2020, 12:36
Кличко пояснює: коли метро відкриють, шастать ним не треба
ельдар сарахман, уп

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за нагальної потреби і дотримуючись усіх правил безпеки.

Джерело: очільник столиці під час онлайн пресконференції.

Деталі: Кличко наголосив, що Київ, як і багато інших міст країни, розпочав запроваджувати послаблення обмежень. Водночас мер закликав киян: хто поки може працювати дистанційно, – продовжувати це робити, бо вірус ще не відступив.

Міський голова зазначив, що з послабленням обмежень багато людей уже вийшли на роботу, і транспортна ситуація в столиці наразі складна. Саме тому він звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві. Однак це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи епідеміологічну ситуацію.

Пряма мова: "Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби. І дотримуються правил. Навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких, – вас не зможе врятувати ніхто!

Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне! Ми повинні подолати цей виклик. І зможемо це зробити тільки спільними зусиллями, коли кожен розумітиме свою відповідальність. Розумітиме, що загроза - реальна, а не міф".

Що передувало: 13 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів відкрити метро з 25 травня. Він зазначив, що дедалі більше людей повертається на роботу – і на місто чекає транспортний колапс.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив проти відкриття метро 25 травня.

Українська правда
Теми: Київкарантинметро
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