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Кличко объясняет: когда метро откроют, но "шастать" им не надо

Четверг, 14 мая 2020, 12:36
Кличко объясняет: когда метро откроют, но шастать им не надо
эльдар сарахман, уп

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и соблюдая все правила безопасности.

Источник: глава столицы во время онлайн пресс-конференции.

Детали: Кличко отметил, что Киев, как и многие другие города страны, начал вводить послабления ограничений. В то же время мэр призвал киевлян: кто пока может работать дистанционно, - продолжать это делать, потому что вирус еще не отступил.

Городской глава отметил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу, и транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому он обратился к правительству об открытии метро в Киеве. Однако это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Прямая речь: "Будьте благоразумными, думайте прежде всего о своей безопасности! Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, и люди пользуются только при необходимости. И соблюдают правила. Даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких, - вас не сможет спасти никто!

Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг. Потому что Кличко каждом маску оденет! Мы должны преодолеть этот вызов. И сможем это сделать только совместными усилиями, когда каждый будет понимать свою ответственность. Понимать, что угроза - реальная, а не миф".

Что предшествовало:

13 мая городской глава Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров открыть метро с 25 мая. Он отметил, что все больше людей возвращается на работу – и городу грозит транспортный коллапс.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил против открытия метро 25 мая.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинметро
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