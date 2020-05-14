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Міністр інфраструктури проти швидкого відкриття метро

Четвер, 14 травня 2020, 10:38

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня.

Джерело: ефір телепрограми "Сніданок з 1+1"

Деталі: Ведучий запитав, чи можна задовольнити прохання мера Києва відкрити метро 25 травня. Міністр сказав, що він би не поспішав із цим рішенням.

Пряма мова Криклія: "Дивує непослідовність у певних етапах. Ще пару днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями доволі важко. Підземка якщо відкривається – то працює повноцінно. Звичайно, можна масочний режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важко.

Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня МОЗ має назвати дати, чи вони накладаються з епідеміологічною ситуацією, щоб власне ми не брали на себе відповідальність чи ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою".

Цьому передувало:

  • 13 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів відкрити метро з 25 травня. Він зазначив, що дедалі більше людей повертається на роботу – і на місто чекає транспортний колапс.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що не може гарантувати одночасного відкриття метрополітену у Києві, Дніпрі та Харкові.
  • Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що він разом з мерами інших міст вимагає від уряду дозволити роботу громадського транспорту "з дотриманням всіх протиепідемічних заходів".
  • 6 травня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляв, що хотів би, аби з 12 травня у Харкові відновили рух метрополітену, проте місто чекатиме на рішення уряду.

Теми: карантинметроКиївМінінфраструктури


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