Міністр інфраструктури проти швидкого відкриття метро

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня.

Джерело: ефір телепрограми "Сніданок з 1+1"

Деталі: Ведучий запитав, чи можна задовольнити прохання мера Києва відкрити метро 25 травня. Міністр сказав, що він би не поспішав із цим рішенням.

Пряма мова Криклія: "Дивує непослідовність у певних етапах. Ще пару днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями доволі важко. Підземка якщо відкривається – то працює повноцінно. Звичайно, можна масочний режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важко.

Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня МОЗ має назвати дати, чи вони накладаються з епідеміологічною ситуацією, щоб власне ми не брали на себе відповідальність чи ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою".

Цьому передувало: