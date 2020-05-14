Зеленський: Треба відкривати непродовольчі ринки

Президент Володимир Зеленський підтримує відкриття непродовольчих ринків за умови дотримання вимог безпеки.

Джерело: Зеленський на нараді з представниками уряду та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, якого цитує Офіс президента

Пряма мова: "Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження".

Що передувало: На засіданні уряду 13 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що із 22 травня в Україні може початися другий етап послаблення карантинних обмежень, але це ще не буде скасування карантину.

З 11 травня в Україні почали діяти перші карантинні пом’якшення. План виходу з карантину складається з 5 етапів.