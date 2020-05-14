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Зеленский: Нужно открыть непродовольственные рынки

Четверг, 14 мая 2020, 14:32

Президент Владимир Зеленский поддерживает открытие непродовольственных рынков при условии соблюдения требований безопасности.

Источник: Зеленский на совещании с представителями правительства и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, которого цитирует Офис президента

Прямая речь: "Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения".

Что предшествовало: На заседании правительства 13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина, если еще не будет отмены карантина.

С 11 мая в Украине начали действовать первые карантинные смягчения. План выхода из карантина состоит из 5 этапов.

Украинская правда
Темы: карантинЗеленский


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