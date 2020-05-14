Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Нужно открыть непродовольственные рынки

Четверг, 14 мая 2020, 14:32
Зеленский: Нужно открыть непродовольственные рынки

Президент Владимир Зеленский поддерживает открытие непродовольственных рынков при условии соблюдения требований безопасности.

Источник: Зеленский на совещании с представителями правительства и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, которого цитирует Офис президента

Прямая речь: "Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения".

Что предшествовало: На заседании правительства 13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина, если еще не будет отмены карантина.

С 11 мая в Украине начали действовать первые карантинные смягчения. План выхода из карантина состоит из 5 этапов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: