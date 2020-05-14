Витік даних: Поліція не виявила фактів кібератак на "Дію"
Національна поліція провела оперативні слідчі дії у рамках провадження про витік персональних даних, але фактів кібератак на систему "Дія" не виявила.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "Поліцейські у рамках розслідування кримінального провадження провели ряд оперативно-слідчих дій, а відтак не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія".
Інформація про нібито кібератаки і кібервразливість системи "Дія", не підтвердилася: співробітники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів".
Деталі: У поліції додали, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, має ознаки "фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Опендатабот" – сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії.
Правоохоронці також наголосили, що "актуальність інформації ряду баз відповідає наповненню більш ніж річної давності".
Водночас повідомляється, що остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп'ютерно-технічної експертизи.
Передісторія:
- Раніше Мінцифри повідомило, що в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. У мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія. У міністерстві заявили, що витік не пов’язаний із застосунком "Дія".
- У МВС повідомили, що незаконно оприлюднені персональні дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні роки, та запевнили, що заблокували ресурс, яких їх розповсюджував.
- 12 травня правоохоронці з цього приводу розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів)).
- 13 травня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування стосовно можливої причетності посадовців Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців у мережі Telegram.