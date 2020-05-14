Утечка данных: Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дию"

Национальная полиция провела оперативные следственные действия в рамках производства об утечке персональных данных, но фактов кибератак на систему "Дия" не обнаружила.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий, а, следовательно, не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дия".

Информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы "Дия", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов".

Детали: В полиции добавили, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм-каналах, имеет признаки "фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот" – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании.

Правоохранители также отметили, что "актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности".

В то же время сообщается, что окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Предыстория: