Футбольні матчі в Україні можуть поновитися 30 травня

Українська Прем'єр-Ліга може відновити свої матчі 30 травня.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Таке рішення було прийнято на нараді представників клубів УПЛ, що відбулося у четвер, 14 травня.

З пропозицією відновити чемпіонат 6 червня виступив один клуб із 12, решта підтримали дату 30 травня.

Завершити сезон планується до 19 липня. Варто зазначити, що це рішення представників УПЛ не має юридичної сили, оскільки ще має бути затверджене Виконкомом УАФ. У свою чергу в УАФ ще чекають на рекомендації від Міністерства охорони здоров`я щодо положень, з якими застереженнями повинні проходити матчі під час карантину. Поки відомо лише одне - ігри будуть без глядачів.

Окрім того було прийнято рішення не догравати сезон серед молодіжних команд U-19 та U-21.

Також стало відомо, що якщо сезон не поновиться до 14-15 червня, то він не буде продовжений взагалі, оскільки не зможе бути закінчений фізично до кінця липня за рекомендаціями від УЄФА.

Що передувало: Групові тренування з 12 травня відновили київське Динамо та донецький Шахтар.

Нагадаємо: 14-15 березня в УПЛ був зіграний 23 тур, після чого в Україні ввели карантин через загрозу нового коронавірусу і чемпіонат був зупинений.