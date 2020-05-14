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Футбольные матчи в Украине могут возобновиться 30 мая

Четверг, 14 мая 2020, 15:32
Футбольные матчи в Украине могут возобновиться 30 мая

Украинская Премьер-Лига может возобновить свои матчи 30 мая.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Такое решение было принято на совещании представителей клубов УПЛ в четверг 14 мая.

С предложением возобновить чемпионат 6 июня выступил один клуб из 12, остальные поддержали дату 30 мая.

Завершить сезон планируется до 19 июля. Стоит отметить, что это решение представителей УПЛ не имеет юридической силы, так как еще должно быть утверждено Исполкомом УАФ. В свою очередь в УАФ еще ждут рекомендаций Министерства здравоохранения относительно положений, с какими оговорками должны проходить матчи во время карантина. Пока известно лишь одно - игры будут без зрителей.

Кроме того было принято решение не доигрывать сезон среди молодежных команд U-19 и U-21.

Также стало известно, что если сезон не возобновится до 14-15 июня, то он не будет продлен вообще, поскольку не сможет быть закончен физически до конца июля по рекомендациям УЕФА.

Что предшествовало: Групповые тренировки с 12 мая возобновили киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Напомним: 14-15 марта в УПЛ был сыгран 23 тур, после чего в Украине ввели карантин из-за угрозы нового коронавируса и чемпионат был остановлен.

Киколай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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