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В уряді планують винести СІЗО за межі міст, а їхню землю віддати інвесторам

Четвер, 14 травня 2020, 20:36

Міністерство юстиції планує вивести за межі міст слідчі ізолятори, а земельні ділянки під ними здавати в оренду приватним інвесторам.

Джерело: інтерв’ю міністра юстиції Дениса Малюськи для hromadske

Пряма мова: "СІЗО сконцентровані у центрі міст. Відповідно, вартість оренди земельних ділянок велика. Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам".

Деталі: За його словами, у такий спосіб держава заощадить кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.

Також міністр додав, що раніше презентовані платні камери в найближчі місяці мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах, що також принесе додаткові кошти.

За словами Малюськи, головна мета тюремної реформи — ресоціалізація колишніх в’язнів.

Нагадаємо: Ще у 2016 році Мін’юст збирався перенести Лук'янівське СІЗО за межі Києва, а його земельну ділянку віддати інвестору, який будував би нове приміщення ізолятора.

З 8 травня 2020 року у Київському СІЗО запрацювали 4 платні камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених.

Теми: СІЗОКабінет міністрівбудівництво


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