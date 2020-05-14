Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді планують винести СІЗО за межі міст, а їхню землю віддати інвесторам

Четвер, 14 травня 2020, 20:36
В уряді планують винести СІЗО за межі міст, а їхню землю віддати інвесторам

Міністерство юстиції планує вивести за межі міст слідчі ізолятори, а земельні ділянки під ними здавати в оренду приватним інвесторам.

Джерело: інтерв’ю міністра юстиції Дениса Малюськи для hromadske

Пряма мова: "СІЗО сконцентровані у центрі міст. Відповідно, вартість оренди земельних ділянок велика. Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам".

Деталі: За його словами, у такий спосіб держава заощадить кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.

Також міністр додав, що раніше презентовані платні камери в найближчі місяці мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах, що також принесе додаткові кошти.

За словами Малюськи, головна мета тюремної реформи — ресоціалізація колишніх в’язнів.

Нагадаємо: Ще у 2016 році Мін’юст збирався перенести Лук'янівське СІЗО за межі Києва, а його земельну ділянку віддати інвестору, який будував би нове приміщення ізолятора.

З 8 травня 2020 року у Київському СІЗО запрацювали 4 платні камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених.

"Українська правда" у Threads

Теми: СІЗОКабінет міністрівбудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
СІЗО
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: