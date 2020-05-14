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В Кабмине планируют вывести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам

Четверг, 14 мая 2020, 20:36
В Кабмине планируют вывести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам

Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.

Источник: интервью министра юстиции Дениса Малюськи для hromadske

Прямая речь: "СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам".

Детали: По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

Также министр добавил, что ранее анонсированные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

По словам Малюськи, главная цель тюремной реформы - ресоциализация бывших заключенных.

Напомним: Еще в 2016 году Минюст собирался перенести Лукьяновское СИЗО за пределы Киева, а его земельный участок отдать инвестору, который бы строил новое помещение изолятора.

С 8 мая 2020 года в Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных.

Темы: СИЗОКабинет министровстроительство
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