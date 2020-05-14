Все разделы
Укр / Рус

В Кабмине планируют вывести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам

Четверг, 14 мая 2020, 20:36

Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.

Источник: интервью министра юстиции Дениса Малюськи для hromadske

Прямая речь: "СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам".

Детали: По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

Также министр добавил, что ранее анонсированные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

По словам Малюськи, главная цель тюремной реформы - ресоциализация бывших заключенных.

Напомним: Еще в 2016 году Минюст собирался перенести Лукьяновское СИЗО за пределы Киева, а его земельный участок отдать инвестору, который бы строил новое помещение изолятора.

С 8 мая 2020 года в Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных.

Темы: СИЗОКабинет министровстроительство


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Италии выросла суточная смертность от коронавируса

Священник УПЦ МП из Винницкой области заразил всю семью коронавирусом и умер

В ОП заявили, что на выборы мэра Киева от "слуг" может пойти не Тищенко и не Ткаченко

Кабмин разрешил работу вещевых рынков

Обвиняемого по делу МН17 "Крота" взяли под стражу в Донецке – BBC

обновленоНа Донбассе во время занятий погибли двое военных

Все главные новости...
СИЗО
В Киевском СИЗО заработали платные улучшенные камеры
В Украине посчитали количество зараженных COVID-19 в СИЗО
В Кропивницком СИЗО издевались над задержанными – Денисова
Последние новости
20:50
Глава комитета по разведке Сената США ушел с должности, потому что распродал акции перед пандемией
20:36
В Кабмине планируют вывести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам
20:20
В Еврокомиссии похвалили Украину за законы о земле и банках
20:11
Коронавирус уже убил более 300 тысяч человек
19:56
Гончарук: Зеленского поместили в информационный карантин
19:46
Курс гривни к евро существенно укрепился
19:44
В Италии выросла суточная смертность от коронавируса
19:43
Больше 3 тысяч украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен
19:40
Украина хочет более прогрессивной политики ЕС в отношении Восточного партнерства
19:22
обновленоПрокуратура АР Крым проверит судью, который незаконно снял арест с судна
Все новости...