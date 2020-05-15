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Трамп внес в Сенат кандидатуру посла в Украине

Пятница, 15 мая 2020, 01:10
Трамп внес в Сенат кандидатуру посла в Украине

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Источник: The White House

Дословно: "Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине".

Справка: Сейчас Дейтон является старшим советником США по обороне в Украине. С 2010 года генерал-лейтенанта в отставке Кит Дейтон директор Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия).

Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планов и политики в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.

Напомним:

  • В 2019 году американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по это время.
  • Бывшая посол США в Украине Мари Йованович готовится написать книгу, в частности, о своей работе в Украине.
  • Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
  • Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
  • Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
  • По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.

Николай Донев, УП
Темы: ТрампСША
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