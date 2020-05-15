Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Источник: The White House

Дословно: "Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине".

Справка: Сейчас Дейтон является старшим советником США по обороне в Украине. С 2010 года генерал-лейтенанта в отставке Кит Дейтон директор Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия).

Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планов и политики в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.

Напомним: