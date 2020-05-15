Трамп внес в Сенат кандидатуру посла в Украине
Пятница, 15 мая 2020, 01:10
Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.
Источник: The White House
Дословно: "Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине".
Справка: Сейчас Дейтон является старшим советником США по обороне в Украине. С 2010 года генерал-лейтенанта в отставке Кит Дейтон директор Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия).
Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планов и политики в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.
Дипломат владеет немецким и русским языками.
Напомним:
- В 2019 году американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по это время.
- Бывшая посол США в Украине Мари Йованович готовится написать книгу, в частности, о своей работе в Украине.
- Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
- Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
- Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
- По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.
Николай Донев, УП