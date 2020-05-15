Ми не знаємо скільки дітей "постачає" Україна за кордон – омбудсмен про сурогатне материнство

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає проти комерційного сурогатного материнства і заявив, що Україна перетворилася на онлайн-магазин з немовлятами.

Джерело: Facebook-сторінка Кулеба

Дослівно: "Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку "послугу" в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон.

Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальну кількість таких дітей, яких "постачає" Україна таким чином, ми не знаємо".

Деталі: За його словами, ситуація з немовлятами в готелі "Венеція" показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями.

Кулеба вважає, що жодна держава не зобов’язана "забезпечити" сім’ю дитиною, тим більш іноземну.

На думку омбудсмена, сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих, але воно є таким, що порушує права дитини.

Він наголосив, що категорично проти комерційного сурогатного материнства, тому що це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару.

Що було раніше: Клініка репродуктивної медицини BioTex опублікувала відео, де видно майже пів сотні немовлят. Майже всі знаходилися в одній кімнаті. На відео повідомили, що з дітьми все добре. Зазначається, що немовлята перебувають під наглядом педіатрів.

Відео, яке опублікувала клініка, призначене для сурогатних батьків із різних країн: США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших.

Омбудсмена Людмилу Денісову ситуація обурила. Вона назвала сурогатне материнство проблемою, яка потребує негайного реагування.

Омбудсмен також закликала внести зміни до законодавства, щоб послугами сурогатного материнства користувались лише українці.

За її словами, до кінця карантину в Україні може застрягти тисяча дітей, яких народили сурогатні матері для іноземців.