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Мы не знаем сколько детей "поставляет" Украина за границу – омбудсмен о суррогатном материнстве

Пятница, 15 мая 2020, 11:30

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает против коммерческого суррогатного материнства и заявил, что Украина превратилась в онлайн-магазин с младенцами.

Источник: Facebook-страница Кулеба

Дословно: "Суррогатное материнство в Украине не урегулирован и нарушает права детей. Коммерциализация и разрешение получать такую "услугу" в Украине способствует бесконтрольной продажи украинских детей за границу.

Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем".

Детали: По его словам, ситуация с младенцами в отеле "Венеция" показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями.

Кулеба считает, что ни одно государство не обязано "обеспечить" семью ребенком, тем более иностранную.

По мнению омбудсмена, суррогатное материнство - это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых, но оно нарушает права ребенка.

Он отметил, что категорически против коммерческого суррогатного материнства, потому что это объективизация ребенка и позиционирование его как товара.

Что было раньше: Клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видео, где видно почти полсотни младенцев. Почти все находились в одной комнате. На видео сообщили, что с детьми все хорошо. Отмечается, что младенцы находятся под наблюдением педиатров.

Видео, которое опубликовала клиника, предназначенно для суррогатных родителей из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.

Омбудсмена Людмилу Денисову ситуация возмутила. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования.

Омбудсмен также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.

Денисова рассказала, что до конца карантина в Украине может застрять тысяча детей, которых родили суррогатные матери для иностранцев.

Украинская правда
Темы: омбудсмендетиУкраина


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