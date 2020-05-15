В "Укравтодоре" заявили, что к ним с вооруженными помощниками прорвался печально известный бизнесмен
В "Укравтодоре" сообщили, что в здание госагентства силой прорвался одесский бизнесмен Араик Амирханян, причастный к присвоению средств на госзакупках по ремонту дорог.
Источник: Facebook-страница "Укравтодора"
Дословно: "14 мая гражданин Амирханян, вместе с двумя вооруженными сторонниками, незаконно проник в Укравтодор.
После 4 неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и выломав двери пожарного выхода проникли в здание. Из-за неправомерных действий было вызвано представителей Государственной службы охраны".
Детали: Сообщается, что группировка Амирханяна ворвалась в пару кабинетов здания и начала угрожать и расспрашивать работников "Укравтодора", где находится глава агентства Александр Кубраков.
На официальных ресурсах госагентства сообщалось, что Кубраков находился в командировке в Житомирской и Ровенской областях.
В службе сообщили, что Амирханян покинул здание "благодаря помощи правоохранителей".
В то же время, через час, когда ГСО покинула здание "Укравтодора", Амирханян снова пытался ворваться в здание.
В "Укравтодоре" говорят, что - это повторялось 4 раза. В ведомстве добавили, что после этого Амирханян должен был ехать в АМКУ.
Все собранные видео и аудио материалы действий бизнесмена передадут правоохранителям.
Отмечается, что это не первый раз Амирханян пытается оказать давление на руководство "Укравтодора". В частности, с оружием он посещал и предыдущего главу агентства Славомира Новака, и его предшественников.
Против Амирханяна уже были открыты уголовные и административные производства.
В "Укравтодоре" напомнили, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг).
В частности, по состоянию на 13 мая 2020 года, "группой Араика" в АМКУ заблокировано 11 тендеров на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн. Отмечается, что подобные действия имеют прямое отрицательное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства.
Напомним:
- В прошлом году следователи СБУ проводили спецоперацию по задержанию Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений. В частности, его подозревали в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества".
- Амирханяна ранее уже задерживала полиция в Одессе. Он вместе с "титушками" ворвался в Службу автомобильных дорог в Одесской области.
- Кроме того, Амирханяна с марта 2017 года разыскивали правоохранители Киева по делу об умышленном телесном повреждении.
- По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных делах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.