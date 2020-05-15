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В "Укравтодоре" заявили, что к ним с вооруженными помощниками прорвался печально известный бизнесмен

Пятница, 15 мая 2020, 12:09
В Укравтодоре заявили, что к ним с вооруженными помощниками прорвался печально известный бизнесмен

В "Укравтодоре" сообщили, что в здание госагентства силой прорвался одесский бизнесмен Араик Амирханян, причастный к присвоению средств на госзакупках по ремонту дорог.

Источник: Facebook-страница "Укравтодора"

Дословно: "14 мая гражданин Амирханян, вместе с двумя вооруженными сторонниками, незаконно проник в Укравтодор.

После 4 неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и выломав двери пожарного выхода проникли в здание. Из-за неправомерных действий было вызвано представителей Государственной службы охраны".

Детали: Сообщается, что группировка Амирханяна ворвалась в пару кабинетов здания и начала угрожать и расспрашивать работников "Укравтодора", где находится глава агентства Александр Кубраков.

На официальных ресурсах госагентства сообщалось, что Кубраков находился в командировке в Житомирской и Ровенской областях.

В службе сообщили, что Амирханян покинул здание "благодаря помощи правоохранителей".

В то же время, через час, когда ГСО покинула здание "Укравтодора", Амирханян снова пытался ворваться в здание.

В "Укравтодоре" говорят, что - это повторялось 4 раза. В ведомстве добавили, что после этого Амирханян должен был ехать в АМКУ.

Все собранные видео и аудио материалы действий бизнесмена передадут правоохранителям.

Отмечается, что это не первый раз Амирханян пытается оказать давление на руководство "Укравтодора". В частности, с оружием он посещал и предыдущего главу агентства Славомира Новака, и его предшественников.

Против Амирханяна уже были открыты уголовные и административные производства.

В "Укравтодоре" напомнили, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг).

В частности, по состоянию на 13 мая 2020 года, "группой Араика" в АМКУ заблокировано 11 тендеров на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн. Отмечается, что подобные действия имеют прямое отрицательное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства.

Напомним:

  • В прошлом году следователи СБУ проводили спецоперацию по задержанию Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений. В частности, его подозревали в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества".
  • Амирханяна ранее уже задерживала полиция в Одессе. Он вместе с "титушками" ворвался в Службу автомобильных дорог в Одесской области.
  • Кроме того, Амирханяна с марта 2017 года разыскивали правоохранители Киева по делу об умышленном телесном повреждении.
  • По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных делах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

Украинская правда

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Темы: Укравтодордороги
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