Все разделы
Укр / Рус

В "Укравтодоре" заявили, что к ним с вооруженными помощниками прорвался печально известный бизнесмен

Пятница, 15 мая 2020, 12:09

В "Укравтодоре" сообщили, что в здание госагентства силой прорвался одесский бизнесмен Араик Амирханян, причастный к присвоению средств на госзакупках по ремонту дорог.

Источник: Facebook-страница "Укравтодора"

Дословно: "14 мая гражданин Амирханян, вместе с двумя вооруженными сторонниками, незаконно проник в Укравтодор.

После 4 неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и выломав двери пожарного выхода проникли в здание. Из-за неправомерных действий было вызвано представителей Государственной службы охраны".

Детали: Сообщается, что группировка Амирханяна ворвалась в пару кабинетов здания и начала угрожать и расспрашивать работников "Укравтодора", где находится глава агентства Александр Кубраков.

На официальных ресурсах госагентства сообщалось, что Кубраков находился в командировке в Житомирской и Ровенской областях.

В службе сообщили, что Амирханян покинул здание "благодаря помощи правоохранителей".

В то же время, через час, когда ГСО покинула здание "Укравтодора", Амирханян снова пытался ворваться в здание.

В "Укравтодоре" говорят, что - это повторялось 4 раза. В ведомстве добавили, что после этого Амирханян должен был ехать в АМКУ.

Все собранные видео и аудио материалы действий бизнесмена передадут правоохранителям.

Отмечается, что это не первый раз Амирханян пытается оказать давление на руководство "Укравтодора". В частности, с оружием он посещал и предыдущего главу агентства Славомира Новака, и его предшественников.

Против Амирханяна уже были открыты уголовные и административные производства.

В "Укравтодоре" напомнили, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг).

В частности, по состоянию на 13 мая 2020 года, "группой Араика" в АМКУ заблокировано 11 тендеров на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн. Отмечается, что подобные действия имеют прямое отрицательное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства.

Напомним:

  • В прошлом году следователи СБУ проводили спецоперацию по задержанию Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений. В частности, его подозревали в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества".
  • Амирханяна ранее уже задерживала полиция в Одессе. Он вместе с "титушками" ворвался в Службу автомобильных дорог в Одесской области.
  • Кроме того, Амирханяна с марта 2017 года разыскивали правоохранители Киева по делу об умышленном телесном повреждении.
  • По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных делах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

Украинская правда
Темы: Укравтодордороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Москва заявила, что Киев "выдавливает" представителей боевиков из ТКГ

СOVID-19: В Украине снова количество заболевших превысило количество выздоровлений

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

ВОЗ готовит Европу к второй волне коронавируса осенью

Все главные новости...
Укравтодор
В АМКУ подали заявление об антиконкурентных нарушениях Укравтодора
5 вещей, которые я хотел бы изменить в Киеве
Инфраструктура с человеческим лицом: как дорожная отрасль создает в Украине тысячи рабочих мест
Последние новости
12:21
Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ
12:16
Курс валют на 15 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:12
Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев
12:11
Украинские полярники наконец-то отправились домой: ожидают на следующей неделе
12:09
видеоВ "Укравтодоре" заявили, что к ним с вооруженными помощниками прорвался печально известный бизнесмен
12:08
В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец
11:48
Немецкий регулятор не освободил "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС
11:41
5 компаний готовы строить электровозы для "Укрзализныци" – Криклий
11:33
После небольшого спада в России снова увеличился прирост заболевших COVID-19
11:30
Мы не знаем сколько детей "поставляет" Украина за границу – омбудсмен о суррогатном материнстве
Все новости...