На Львівщині послабили карантин

У Львівській області послабили карантин з 15 травня, дозволивши роботу ринків, літніх майданчиків кафе, хімчисток.

Джерело: голова Львівської обладміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Рішенням комісії ТЕБ і НС від 15 травня в області послабили карантин".

Деталі: Відтак, станом на 15 травня дозволено:

проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;

робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення;

робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;

провадження діяльності з надання фінансових послуг;

медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;

діяльності АЗС, техобслуговування автотранспорту;

ремонт техніки;

хімчистки;

поштова та кур’єрська діяльність;

будівельні роботи;

діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;

доставка продуктів харчування;

агропродовольчі ринки;

діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;

безпосередній̆ прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);

діяльність підприємств у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);

журналістська діяльність;

здійснення кіно- та відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб);

діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.

Разом з тим, 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти.

За словами Козицького, щоб забезпечити довіз медиків до роботи, із резервного фонду обласного бюджету виділять кошти на регулярні спеціальні пасажирські перевезення.

Водночас в області, як і по всій країні, досі заборонено перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а також дітям до 14 років без супроводу батьків; проводити масові заходи; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця обсервації тощо.

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