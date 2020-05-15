На Львівщині послабили карантин
У Львівській області послабили карантин з 15 травня, дозволивши роботу ринків, літніх майданчиків кафе, хімчисток.
Джерело: голова Львівської обладміністрації Максим Козицький у Facebook
Пряма мова: "Рішенням комісії ТЕБ і НС від 15 травня в області послабили карантин".
Деталі: Відтак, станом на 15 травня дозволено:
- проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;
- робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
- робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;
- провадження діяльності з надання фінансових послуг;
- медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;
- діяльності АЗС, техобслуговування автотранспорту;
- ремонт техніки;
- хімчистки;
- поштова та кур’єрська діяльність;
- будівельні роботи;
- діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;
- доставка продуктів харчування;
- агропродовольчі ринки;
- діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;
- безпосередній̆ прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);
- діяльність підприємств у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);
- журналістська діяльність;
- здійснення кіно- та відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб);
- діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.
Разом з тим, 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти.
За словами Козицького, щоб забезпечити довіз медиків до роботи, із резервного фонду обласного бюджету виділять кошти на регулярні спеціальні пасажирські перевезення.
Водночас в області, як і по всій країні, досі заборонено перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а також дітям до 14 років без супроводу батьків; проводити масові заходи; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця обсервації тощо.
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Передісторія:
- 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
- 12 травня Львівська обласна державна адміністрація заявила, що вирішила перенести послаблення карантину на пізніший час у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус в області.