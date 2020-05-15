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На Львівщині послабили карантин

П'ятниця, 15 травня 2020, 13:43

У Львівській області послабили карантин з 15 травня, дозволивши роботу ринків, літніх майданчиків кафе, хімчисток.

Джерело: голова Львівської обладміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Рішенням комісії ТЕБ і НС від 15 травня в області послабили карантин".

Деталі: Відтак, станом на 15 травня дозволено:

  • проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;
  • робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
  • робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;
  • провадження діяльності з надання фінансових послуг;
  • медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;
  • діяльності АЗС, техобслуговування автотранспорту;
  • ремонт техніки;
  • хімчистки;
  • поштова та кур’єрська діяльність;
  • будівельні роботи;
  • діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;
  • доставка продуктів харчування;
  • агропродовольчі ринки;
  • діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;
  • безпосередній̆ прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);
  • діяльність підприємств у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);
  • журналістська діяльність;
  • здійснення кіно- та відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб);
  • діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.

Разом з тим, 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти.  

За словами Козицького, щоб забезпечити довіз медиків до роботи, із резервного фонду обласного бюджету виділять кошти на регулярні спеціальні пасажирські перевезення.

Водночас в області, як і по всій країні, досі заборонено перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а також дітям до 14 років без супроводу батьків; проводити масові заходи; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця обсервації тощо.

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Передісторія: 

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
  • 12 травня Львівська обласна державна адміністрація заявила, що вирішила перенести послаблення карантину на пізніший час у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус в області. 

Українська правда
Теми: Львівщинакоронавірускарантин


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