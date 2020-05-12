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Львівщина не послаблює карантин: забагато хворих

Вівторок, 12 травня 2020, 12:56
Львівщина не послаблює карантин: забагато хворих

Львівська обласна державна адміністрація вирішила перенести послаблення карантину на пізніший час у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус в області.

Джерело: сайт ЛОДА з посиланням на заступника голови Львівської ОДА Тараса Греня

Пряма мова: "Рішенням комісії ТЕБ і НС відтерміновано заходи із пом’якшення карантинних заходів, умовно до 15 травня.

З урахуванням динаміки поширення захворюваності, не виключено, що за кілька днів буде прийнято рішення про послаблення чи про збереження карантину в області".

Деталі: Грень пояснив, що загальна ситуація в області є неоднорідною, тому на виконання рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районні та міські комісії прийматимуть свої рішення про можливе пом’якшення чи збереження карантину.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрія Васька, станом на ранок 12 травня на Львівщині зафіксовано ще 27 випадків захворювання на COVID-19.

А загалом за останні 5 діб – з 7 до 12 травня – зафіксовано 250 випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Це є третиною від усіх підтверджених випадків з лютого місяця і свідчить про погіршення епідситуації.

За словами Васька, пік епідемії на Львівщині очікують на початку червня.

Наразі у лікарнях Львова із коронавірусом перебувають 289 пацієнтів, стан переважної більшості – середньої важкості, є пацієнти у важкому стані. 136 підтверджених випадків захворювання на коронавірус – у медиків.

Станом на 12 травня 22 людини на Львівщині померли від коронавірусу.

Що було раніше: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

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Передісторія:

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
  • У Києві опубліквали свій список обмежень.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 9 травня затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.
  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19. 
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда

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Теми: Львівщинакоронавірускарантин
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