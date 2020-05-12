Усі розділи
Укр / Рус

Львівщина не послаблює карантин: забагато хворих

Вівторок, 12 травня 2020, 12:56

Львівська обласна державна адміністрація вирішила перенести послаблення карантину на пізніший час у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус в області.

Джерело: сайт ЛОДА з посиланням на заступника голови Львівської ОДА Тараса Греня

Пряма мова: "Рішенням комісії ТЕБ і НС відтерміновано заходи із пом’якшення карантинних заходів, умовно до 15 травня.

З урахуванням динаміки поширення захворюваності, не виключено, що за кілька днів буде прийнято рішення про послаблення чи про збереження карантину в області".

Деталі: Грень пояснив, що загальна ситуація в області є неоднорідною, тому на виконання рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районні та міські комісії прийматимуть свої рішення про можливе пом’якшення чи збереження карантину.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрія Васька, станом на ранок 12 травня на Львівщині зафіксовано ще 27 випадків захворювання на COVID-19.

А загалом за останні 5 діб – з 7 до 12 травня – зафіксовано 250 випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Це є третиною від усіх підтверджених випадків з лютого місяця і свідчить про погіршення епідситуації.

За словами Васька, пік епідемії на Львівщині очікують на початку червня.

Наразі у лікарнях Львова із коронавірусом перебувають 289 пацієнтів, стан переважної більшості – середньої важкості, є пацієнти у важкому стані. 136 підтверджених випадків захворювання на коронавірус – у медиків.

Станом на 12 травня 22 людини на Львівщині померли від коронавірусу.

Що було раніше: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
  • У Києві опубліквали свій список обмежень.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 9 травня затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.
  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19. 
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда
Теми: Львівщинакоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Проти Гримчака закрили одну зі справ

Шмигаль: Карантин продовжимо, але щодо транспорту налаштований оптимістично

Пристайко: Україна сподівається на перегляд Угоди про асоціацію з ЄС

COVID-19: за добу в Україні захворіли 375 осіб, із яких чверть – медики

Київ знімає частину карантинних обмежень, але маски і не більше двох – у силі

"Слуга народу" досі не має єдиної стратегії на місцеві вибори

Усі головні новини...
Львівщина
Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня
Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб
Кількість нових випадків COVID-19 на Львівщині зростає другий день
Останні новини
13:13
Нинішні показники дозволяють розглянути етапи пом’якшення карантину – Зеленський
13:05
перелікТести на COVID-19 проводять 49 українських лабораторій – ЦГЗ
13:04
Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на "не улюблену" роботу
12:59
У НБУ розвінчали 10 міфів щодо "антиколомойського" закону
12:56
Львівщина не послаблює карантин: забагато хворих
12:53
Знання російської може бути додатковою перевагою для українців – заступник Єрмака
12:19
Ryanair планує відновити 40% своїх рейсів з липня
12:07
У Києві на коронавірус захворіла 3-місячна дитина
12:06
"Мери 2.0": у Зеленського досі шукають кандидатів на місцеві вибори
12:04
фото У російській лікарні для хворих COVID-19 пожежа: загинули 5 людей на ШВЛ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!