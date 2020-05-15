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На Львовщине ослабили карантин

Пятница, 15 мая 2020, 13:43

Во Львовской области ослабили карантин с 15 мая, разрешив работу рынков, летних площадок кафе, химчисток.

Источник: председатель Львовской обладминистрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС с 15 мая в области ослабили карантин".

Детали: Следовательно, по состоянию на 15 мая разрешено:

  • проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
  • работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
  • работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
  • осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;
  • деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;
  • ремонт техники;
  • химчистки;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • строительные работы;
  • деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
  • доставка продуктов питания;
  • агропродовольственных рынков;
  • деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
  • непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
  • деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
  • журналистская деятельность;
  • осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);
  • деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Вместе с тем, 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты.

По словам Козицкого, чтобы обеспечить проезд медиков на работу, из резервного фонда областного бюджета выделят средства на регулярные специальные пассажирские перевозки.

В то же время в области, как и по всей стране, до сих пор запрещено находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, а также детям до 14 лет без сопровождения родителей; проводить массовые мероприятия; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации и тому подобное.

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Предыстория: 

  • 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений. 
  • 12 мая Львовская областная государственная администрация решила перенести ослабление карантина на более позднее время в связи с ростом количества больных коронавирусом в области.

Темы: Львовщинакоронавирускарантин


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