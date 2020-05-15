На Львовщине ослабили карантин

Во Львовской области ослабили карантин с 15 мая, разрешив работу рынков, летних площадок кафе, химчисток.

Источник: председатель Львовской обладминистрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС с 15 мая в области ослабили карантин".

Детали: Следовательно, по состоянию на 15 мая разрешено:

проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;

работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;

работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;

деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;

ремонт техники;

химчистки;

почтовая и курьерская деятельность;

строительные работы;

деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;

доставка продуктов питания;

агропродовольственных рынков;

деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);

деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)

журналистская деятельность;

осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);

деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Вместе с тем, 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты.

По словам Козицкого, чтобы обеспечить проезд медиков на работу, из резервного фонда областного бюджета выделят средства на регулярные специальные пассажирские перевозки.

В то же время в области, как и по всей стране, до сих пор запрещено находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, а также детям до 14 лет без сопровождения родителей; проводить массовые мероприятия; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации и тому подобное.

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