На Львовщине ослабили карантин
Во Львовской области ослабили карантин с 15 мая, разрешив работу рынков, летних площадок кафе, химчисток.
Источник: председатель Львовской обладминистрации Максим Козицкий в Facebook
Прямая речь: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС с 15 мая в области ослабили карантин".
Детали: Следовательно, по состоянию на 15 мая разрешено:
- проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;
- деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;
- ремонт техники;
- химчистки;
- почтовая и курьерская деятельность;
- строительные работы;
- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
- доставка продуктов питания;
- агропродовольственных рынков;
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
- деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
- журналистская деятельность;
- осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);
- деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.
Вместе с тем, 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты.
По словам Козицкого, чтобы обеспечить проезд медиков на работу, из резервного фонда областного бюджета выделят средства на регулярные специальные пассажирские перевозки.
В то же время в области, как и по всей стране, до сих пор запрещено находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, а также детям до 14 лет без сопровождения родителей; проводить массовые мероприятия; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации и тому подобное.
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Предыстория:
- 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений.
- 12 мая Львовская областная государственная администрация решила перенести ослабление карантина на более позднее время в связи с ростом количества больных коронавирусом в области.