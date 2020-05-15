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Россия требует от Google заблокировать новость, что число жертв коронавируса в РФ больше

Пятница, 15 мая 2020, 15:19
Evgenia Novozhenina, Reuters

Роскомнадзор решил проверить "The New York Times" и "Financial Times" по закону о фейках за материалы о занижении в России официальных данных о смертности от COVID-19, а также призвал Google заблокировать на сайте "МБХ медиа" такую информацию.

Источник: Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и "МБХ медиа"

Детали: 14 мая Роскомнадзор сообщил, что его эксперты и представители других "заинтересованных органов государственной власти" изучают публикацию в "New York Times" о том, что в Москве не учтено около 70% летальных случаев коронавируса, а в других регионах РФ – 80%, а также материал "Financial Times" о том, что умерших россиян может быть на 70% больше официального показателя

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответ на статью FT заявила, что власти России "никогда не манипулировали официальной статистикой". МИД России назвал материалы FT и NYT антироссийскими спекуляциями.

"МБХ медиа" узнала от Google, что Роскомнадзор направил поисковику уведомление о необходимости заблокировать доступ к новости "МБХ медиа" с "Financial Times" о том, что реальное число умерших от коронавиурса в России может быть выше официальных данных.

В письме ведомства в Google говорится, что требование о блокировке основано на решении Генпрокуратуры РФ от 13 мая 2020 года.

В российской Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Google получил уведомление, поскольку сайт "МБХ медиа" находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Требование удалить новость от Роскомнадзора в редакцию не поступало.

Темы: РосcияСМИ


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