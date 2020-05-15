Зеленський і РНБО зняли санкції з онучки італійського диктатора Муссоліні

Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення РНБО про виключення з санкційного списку України онучки італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні – Алессандри.

Джерело: сайт президента, hromadske

Деталі: Алессандра Муссоліні потрапила під українські санкції у березні 2019 року, оскільки була іноземним спостерігачем за так званими "виборами" в ОРДЛО.

Щодо неї діяли такі обмеження: блокування активів, заборона виведення капіталів з України, заборона в'їзду в Україну.

Цим же указом Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники", а також виключив з санкційного списку бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, якого розшукує НАБУ.