Зеленський і РНБО зняли санкції з онучки італійського диктатора Муссоліні
П'ятниця, 15 травня 2020, 16:09
Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення РНБО про виключення з санкційного списку України онучки італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні – Алессандри.
Джерело: сайт президента, hromadske
Деталі: Алессандра Муссоліні потрапила під українські санкції у березні 2019 року, оскільки була іноземним спостерігачем за так званими "виборами" в ОРДЛО.
Щодо неї діяли такі обмеження: блокування активів, заборона виведення капіталів з України, заборона в'їзду в Україну.
Цим же указом Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники", а також виключив з санкційного списку бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, якого розшукує НАБУ.
Українська правда