Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський і РНБО зняли санкції з онучки італійського диктатора Муссоліні

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:09
Зеленський і РНБО зняли санкції з онучки італійського диктатора Муссоліні

Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення РНБО про виключення з санкційного списку України онучки італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні – Алессандри.

Джерело: сайт президента, hromadske

Деталі: Алессандра Муссоліні потрапила під українські санкції у березні 2019 року, оскільки була іноземним спостерігачем за так званими "виборами" в ОРДЛО.

Щодо неї діяли такі обмеження: блокування активів, заборона виведення капіталів з України, заборона в'їзду в Україну.

Цим же указом Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники", а також виключив з санкційного списку бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, якого  розшукує НАБУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийРНБОсанкціїОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: