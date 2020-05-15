Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и СНБО сняли санкции с внучки итальянского диктатора Муссолини

Пятница, 15 мая 2020, 16:09
Зеленский и СНБО сняли санкции с внучки итальянского диктатора Муссолини

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО об исключении из санкционного списка Украины внучки итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини - Алессандры.

Источник: сайт президента, hromadske

Детали: Алессандра Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года, поскольку была иностранным наблюдателем на так называемых "выборах" в ОРДЛО.

Относительно нее действовали следующие ограничения: блокировка активов, запрет вывода капиталов из Украины, запрет въезда в Украину.

Этим же указом Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", а также исключил из санкционного списка бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, которого разыскивает НАБУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСНБОсанкцииОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: