Зеленский и СНБО сняли санкции с внучки итальянского диктатора Муссолини

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО об исключении из санкционного списка Украины внучки итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини - Алессандры.

Источник: сайт президента, hromadske

Детали: Алессандра Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года, поскольку была иностранным наблюдателем на так называемых "выборах" в ОРДЛО.

Относительно нее действовали следующие ограничения: блокировка активов, запрет вывода капиталов из Украины, запрет въезда в Украину.

Этим же указом Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", а также исключил из санкционного списка бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, которого разыскивает НАБУ.