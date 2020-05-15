Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики двічі порушили "тишу" мінометним вогнем

П'ятниця, 15 травня 2020, 19:05
Бойовики двічі порушили тишу мінометним вогнем

15 травня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці припинили злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог двічі відкривав вогонь, застосувавши 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: