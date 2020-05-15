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Бойовики двічі порушили "тишу" мінометним вогнем

П'ятниця, 15 травня 2020, 19:05

15 травня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці припинили злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог двічі відкривав вогонь, застосувавши 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії


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